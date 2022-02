Uncharted scuote il box office italiano con un debutto da 2 | 4 milioni di euro

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Feliceper, che conquista la vetta del boxcon 2,4di, mentre Spider-Man: No Way Home resiste ancora in quinta posizione. Una ventata di ossigeno al boxin grave crisi arriva daldi, nuova avventura ispirata a un videogame di successo e interpretata dalla star Marvel Tom Holland che domina il botteghino con 2,4diraccolti in 436 sale. Le avventure di Nathan Drake conquistano il pubblico, come segnala anche la nostra recensione di, che vede un giovane Nathan Drake impegnato a vivere delle incredibili avventure accompagnato dal mentore Victor Sullivan(Mark Wahlberg). ...

Movieplayer.it

