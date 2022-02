Una Voce per San Marino, Ana Mena “si vedica” di Francesco Monte: ecco cosa è accaduto (Di lunedì 21 febbraio 2022) La vendetta è un piatto da servire freddo, si dice. Ana Mena ha scatenato gli applausi virtuali, sabato sera, durante la kermesse “Una Voce per San Marino”, il concorso per accedere all’Eurovision Song Contest 2022 per rappresentare lo Stato indipendente. In molti visto su Twitter che la cantante spagnola ha lanciato un commento durante un momento preciso dello show. “Ahahah… sto volando” sono le poche parole affidate al social network. In molti però hanno notato che proprio in quel momento si stava esibendo Francesco Monte con la canzone “Mi ricordo di te (Adrenalina)”, scartata all’ultimo Festival. Insomma un giudizio chiaro e netto sulla canzone e la performance, anche se non viene citato nessuno e non c’è l’hashtag del concorso. Non è un caso. Quando è stata resa nota la lista dei Big del Festival, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) La vendetta è un piatto da servire freddo, si dice. Anaha scatenato gli applausi virtuali, sabato sera, durante la kermesse “Unaper San”, il concorso per accedere all’Eurovision Song Contest 2022 per rappresentare lo Stato indipendente. In molti visto su Twitter che la cantante spagnola ha lanciato un commento durante un momento preciso dello show. “Ahahah… sto volando” sono le poche parole affidate al social network. In molti però hanno notato che proprio in quel momento si stava esibendocon la canzone “Mi ricordo di te (Adrenalina)”, scartata all’ultimo Festival. Insomma un giudizio chiaro e netto sulla canzone e la performance, anche se non viene citato nessuno e non c’è l’hashtag del concorso. Non è un caso. Quando è stata resa nota la lista dei Big del Festival, ...

