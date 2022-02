Una vita anticipazioni: Lolita accetta la cura sperimentale, si salverà? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lolita continua a stare male ma Antonito continua a sperare che le cure sperimentali che il premio nobel ha proposto, possano salvarle la vita. Non sarà troppo tardi? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 22 febbraio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo come si svilupperà anche questa interessante story line che sta molto coinvolgendo il pubblico che aspetta di conoscere le sorti della donna…Nel frattempo Genoveva scopre grazie alle sue spie che Felipe è arrivato in Austria e si è ricongiunto con suo figlio. Su tutti i giornali esce la notizia che Bellita lancerà un nuovo disco. Ma vediamo adesso che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 febbraio 2022)continua a stare male ma Antonito continua a sperare che le cure sperimentali che il premio nobel ha proposto, possano salvarle la. Non sarà troppo tardi? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 22 febbraio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo come si svilupperà anche questa interessante story line che sta molto coinvolgendo il pubblico che aspetta di conoscere le sorti della donna…Nel frattempo Genoveva scopre grazie alle sue spie che Felipe è arrivato in Austria e si è ricongiunto con suo figlio. Su tutti i giornali esce la notizia che Bellita lancerà un nuovo disco. Ma vediamo adesso che cosa succederà nella puntata di Unache ci aspetta domani, in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio ...

