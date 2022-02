Una vita, anticipazioni 21 febbraio: una terribile notizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'intero quartiere di Acacias sarà sconvolto da una terribile notizia. I vicini, stando alla trama della puntata Una vita di oggi, lunedì 21 febbraio, leggeranno i giornali e scopriranno che in Europa è scoppiata la guerra. Nel frattempo, Genoveva scoprirà che Felipe è arrivato in Austria e si è ricongiunto con suo figlio Tano. Infine, Bellita arrabbiata con suo marito per la questione del disco, si scuserà con lui quando scoprirà che tutti sono entusiasti a riguardo. Una vita, anticipazioni 21 febbraio: Genoveva riceve notizie su Felipe Felipe, dopo aver tentato in tutti i modi di vendicarsi di Genoveva, ha deciso di riprendere in mano la sua vita e di lasciare il quartiere per non vederla più. L'uomo è partito per l'Austria, in modo tale da ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'intero quartiere di Acacias sarà sconvolto da una. I vicini, stando alla trama della puntata Unadi oggi, lunedì 21, leggeranno i giornali e scopriranno che in Europa è scoppiata la guerra. Nel frattempo, Genoveva scoprirà che Felipe è arrivato in Austria e si è ricongiunto con suo figlio Tano. Infine, Bellita arrabbiata con suo marito per la questione del disco, si scuserà con lui quando scoprirà che tutti sono entusiasti a riguardo. Una21: Genoveva riceve notizie su Felipe Felipe, dopo aver tentato in tutti i modi di vendicarsi di Genoveva, ha deciso di riprendere in mano la suae di lasciare il quartiere per non vederla più. L'uomo è partito per l'Austria, in modo tale da ...

