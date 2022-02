Un Posto al Sole le anticipazioni della settimana dal 21 al 25 febbraio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un Posto al Sole anticipazioni e trame delle puntate su Rai 3 dal 21 al 25 febbraio 2022 Nuova settimana con Un Posto Al Sole, appuntamento imperdibile per i milioni di fan, dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45 per una mezz’ora di storie che appassionano il pubblico da anni per il loro rapporto con la realtà, legate al territorio partenopeo. Vediamo quali sono le trame e le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio 2022 su Rai 3 di Un Posto Al Sole. Le anticipazioni di lunedì 21 febbraio Ep. 5886: Franco rifletterà sulle conseguenze del momento di forte vicinanza emotiva, e non solo, con Katia, ma oltre a capire come comportarsi con ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 21 febbraio 2022) Unale trame delle puntate su Rai 3 dal 21 al 252022 Nuovacon UnAl, appuntamento imperdibile per i milioni di fan, dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45 per una mezz’ora di storie che appassionano il pubblico da anni per il loro rapporto con la realtà, legate al territorio partenopeo. Vediamo quali sono le trame e ledelle puntate in onda da lunedì 21 a venerdì 252022 su Rai 3 di UnAl. Ledi lunedì 21Ep. 5886: Franco rifletterà sulle conseguenze del momento di forte vicinanza emotiva, e non solo, con Katia, ma oltre a capire come comportarsi con ...

Advertising

antoniogenna : TV Soap #1613: Soap USA — General Hospital: due avvocati per Carly e Sonny; torna Réal Andrews – Days of Our Lives:… - ciuccialoca : @_SimoTarantino @PIF_en In estate: siamo a posto così con un portiere da casa del sole e il trio 104 Gagliardini, Vecino e Sensi - pgmalusardi : RT @ComunediBergamo: Buongiorno #Bergamo. Le nuvole sparse del mattino lasceranno il posto a cielo sereno e sole per tutto il resto della g… - picchiorosso58 : @MyWife73 Ti bacerei anche io volentieri al posto del sole ???? - ComunediBergamo : Buongiorno #Bergamo. Le nuvole sparse del mattino lasceranno il posto a cielo sereno e sole per tutto il resto dell… -