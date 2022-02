Un posto al sole, anticipazioni 21 febbraio: il ritorno di Patrizio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un inizio di settimana scoppiettante attende i fan di Un posto al sole Oltre alle conseguenze del bacio tra Franco e Katia, le anticipazioni della soap opera partenopeadi oggi, lunedì 21 febbraio, rivelano che assisteremo anche all'inatteso ritorno di Patrizio. Intanto, alla Terrazza, Boschi dovrà fare i conti con il momento di vicinanza tra lui e la mamma di Nunzio. I due, infatti, si sono ritrovati vicini dopo che Katia ha avuto una pesante discussione con il suo compagno che non accetta la fine della loro relazione. Dal canto suo, anche Franco era molto arrabbiato dopo aver litigato con Angela al telefono e aver saputo di dover annullare la trasferta in Sicilia con Bianca, sempre a causa degli impegni lavorativi della donna. A questo punto, Katia ha confessato al suo ex di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un inizio di settimana scoppiettante attende i fan di UnalOltre alle conseguenze del bacio tra Franco e Katia, ledella soap opera partenopeadi oggi, lunedì 21, rivelano che assisteremo anche all'inattesodi. Intanto, alla Terrazza, Boschi dovrà fare i conti con il momento di vicinanza tra lui e la mamma di Nunzio. I due, infatti, si sono ritrovati vicini dopo che Katia ha avuto una pesante discussione con il suo compagno che non accetta la fine della loro relazione. Dal canto suo, anche Franco era molto arrabbiato dopo aver litigato con Angela al telefono e aver saputo di dover annullare la trasferta in Sicilia con Bianca, sempre a causa degli impegni lavorativi della donna. A questo punto, Katia ha confessato al suo ex di ...

