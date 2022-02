Un Posto al Sole, anticipazioni (21-25 febbraio 2022): Franco comincia ad avere dei dubbi su Katia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Franco (Peppe Zarbo) - UPAS Turbamenti in corso per Franco Boschi (Peppe Zarbo) ad Un Posto al Sole. Turbato dalle parole di Giovanni (Alessandro Gruttadauria) riguardo al rapporto con l’ex compagna Katia (Stefania De Francesco), l’uomo incomincerà infatti a farsi delle domande sul conto della donna e prenderà un’importante decisione. Ecco le anticipazioni della soap, in onda in onda come sempre su Rai3 dal lunedì al venerdì alle 20.45. Un Posto al Sole – puntata 5886 – anticipazioni lunedì 21 febbraio 2022 Franco rifletterà sulle conseguenze del momento di forte vicinanza emotiva, e non solo, con Katia, ma oltre a capire come comportarsi con lei, avrà anche il suo ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 febbraio 2022)(Peppe Zarbo) - UPAS Turbamenti in corso perBoschi (Peppe Zarbo) ad Unal. Turbato dalle parole di Giovanni (Alessandro Gruttadauria) riguardo al rapporto con l’ex compagna(Stefania De Francesco), l’uomo incomincerà infatti a farsi delle domande sul conto della donna e prenderà un’importante decisione. Ecco ledella soap, in onda in onda come sempre su Rai3 dal lunedì al venerdì alle 20.45. Unal– puntata 5886 –lunedì 21rifletterà sulle conseguenze del momento di forte vicinanza emotiva, e non solo, con, ma oltre a capire come comportarsi con lei, avrà anche il suo ...

