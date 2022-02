ULTIM’ORA – Infortunio nel Napoli: il motivo del cambio (Di lunedì 21 febbraio 2022) La difficile trasferta di Cagliari, rischia di diventare ancora più insidiosa a causa dell’Infortunio riportato, nella prima frazione di gioco, da Giovanni Di Lorenzo. Il terzino partenopeo, a seguito di un duro scontro con Altare, ha incassato un colpo alla testa che non gli ha permesso di proseguire l’incontro. Il giocatore, dopo qualche tentativo di rimanere sul terreno di gioco, ha gettato la spugna, seguendo la strada della cautela. Al suo posto è subentrato, al minuto 27, Kevin Malcuit. POTREBBE INTERESSARTI: Salernitana, nuovo stop per il giocatore: il comunicato ufficiale Leggi su rompipallone (Di lunedì 21 febbraio 2022) La difficile trasferta di Cagliari, rischia di diventare ancora più insidiosa a causa dell’riportato, nella prima frazione di gioco, da Giovanni Di Lorenzo. Il terzino partenopeo, a seguito di un duro scontro con Altare, ha incassato un colpo alla testa che non gli ha permesso di proseguire l’incontro. Il giocatore, dopo qualche tentativo di rimanere sul terreno di gioco, ha gettato la spugna, seguendo la strada della cautela. Al suo posto è subentrato, al minuto 27, Kevin Malcuit. POTREBBE INTERESSARTI: Salernitana, nuovo stop per il giocatore: il comunicato ufficiale

