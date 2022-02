Ufficio IV Pon scuola passa all’unità di missione per il Pnrr. Avviso con nuovi recapiti (Di lunedì 21 febbraio 2022) "Si comunica che, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 30 novembre 2021, n. 341, l’Ufficio IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell’istruzione – PON “Per la scuola – ambienti e competenze per l’apprendimento 2014-2020” è confluito nell’ambito dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), al fine di garantire un maggiore coordinamento e una migliore sinergia delle diverse azioni" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 febbraio 2022) "Si comunica che, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 30 novembre 2021, n. 341, l’IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell’istruzione – PON “Per la– ambienti e competenze per l’apprendimento 2014-2020” è confluito nell’ambito dell’Unità diper il Piano nazionale di ripresa e resilienza (), al fine di garantire un maggiore coordinamento e una migliore sinergia delle diverse azioni" L'articolo .

Advertising

ziolara : @Franc_Pon Cambiamo rotta non si va più all'ufficio postale - ddaa6dde3c9c422 : @SteveBJ77 @EnricoEnrico197 @Franc_Pon @MarcoRCapelli Deve essere un analfabeta perché lavora in un ufficio di campagna? - raffaele_rubin0 : @Franc_Pon Lavoro nell'IT Poste, nel settore Ufficio Postale. Non è così. Oggi sviluppare una funzionalità del genere richiede poco tempo. - colorARTillery : @IlariaZirattu @Franc_Pon @Elewhatelse3 Non è quello che ha affermato la direttrice di un ufficio postale di Verona… - Franc_Pon : All’ufficio postale hanno installato un software che blocca qualunque operazione (anche se l’impiegato lo farebbe)… -