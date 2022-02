UFFICIALE: per l'ex ct del Belgio finisce l'avventura in Marocco (Di lunedì 21 febbraio 2022) È durata appena tre mesi l'avventura di Marc Wilmots sulla panchina del Raja Casablanca. Il club marocchino ha annunciato infatti... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) È durata appena tre mesi l'di Marc Wilmots sulla panchina del Raja Casablanca. Il club marocchino ha annunciato infatti...

Advertising

ilriformista : Sarà il Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, a dover stilare il rapporto ufficiale sulle relaz… - ItalianNavy : Concorso 1^ classe #AccademiaNavale: 10 i posti per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo.Navi e personale i… - WeAreTennisITA : UFFICIALE: SINNER LASCIA PIATTI ?? Jannik ringrazia tutto lo staff per 'i tanti anni di successi' trascorsi insieme.… - flaneur55531660 : .@MinisteroSalute Le certificazioni per esenzione vaccinale, spesso esito di reazioni avverse gravi, “scadono” il… - Fabiolx26 : RT @ethrusco: Le Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk per bocca dei loro Presidenti Pushilin e Pasechnik hanno appena fatto un annunci… -