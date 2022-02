Ucraina | Van der Leyen | sanzioni solo dopo eventuale invasione

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La presidente della Commissione Ue Ursula von der, parlando alla TV pubblica tedesca ARD ha detto che la Russia dovrebbe affrontare"enormi e consequenziali" in caso di, ma ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Van

Yahoo Finanza

der Leyen ha ribadito che potenziali sanzioni saranno decise solo in seguito a un'invasione. 21 febbraio 2022... lo vince la 23enne Shiho Tanaka , che in finale sconfigge l'olandese SanneDijke. Un abile ... davanti al Giappone (2 ori e un bronzo) e a Israele, Azerbaigian, Belgio econ un oro. Ottava ...Nella parte alta del tabellone la francese Alizé Cornet rimonta la russa Liudmila Samsonova per 3-6 6-4 7-5, mentre la belga Alison Van Uytvanck supera l’altra ... mentre la croata Ana Konjuh rimonta ...Roma, 21 feb. (askanews) - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, parlando alla TV pubblica tedesca ARD ha detto che la Russia dovrebbe affrontare sanzioni "enormi e consequenziali" ...