Ucraina | Usa | Biden incontra Putin se Russia non invade

(Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha accettato “in linea di principio” dire il presidente russo Vladimirse lanonrà l’. E’ il quadro delineato da Cnn e Washington Post dopo la mediazione del presidente francese Emmanuel Macron. L’incontro traverrebbe definito nel corso della settimana, dopo il summit tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in programma il 24 febbraio. Il vertice tranon avrebbe luogo se la, come indicano elementi di intelligence Usa, dovesse avviare l’invasione dell’. “Siamo sempre pronti per la ...

New York, 21 feb 05:58 - L'ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Bathsheba Crocker, ha avvertito l'Onu che la Russia avrebbe stilato una lista di cittadini...

Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Joe Biden hanno "accettato in linea di massima" di incontrarsi a un vertice, proposto dal loro omologo francese Emmanuel Macron e che "si potrà ...

«L'Italia - ha aggiunto la vicepresidente Usa - è molto presente nei colloqui su come procedere ... nel loro effetto deterrente» per dissuadere Mosca da un attacco in Ucraina, ha assicurato la ...