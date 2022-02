Ucraina | Usa | Biden incontra Putin se Russia non invade

(Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha accettato “in linea di principio” dire il presidente russo Vladimirse lanonrà l’. E’ il quadro delineato da Cnn e Washington Post dopo la mediazione del presidente francese Emmanuel Macron. L’incontro traverrebbe definito nel corso della settimana, dopo il summit tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in programma il 24 febbraio. Il vertice tranon avrebbe luogo se la, come indicano elementi di intelligence Usa, dovesse avviare l’invasione dell’. “Siamo sempre pronti per la ...

Psaki ha aggiunto che glisono anche pronti a imporre conseguenze rapide e gravi se la Russia ..."al momento la Russia sembra continuare i preparativi per un assalto in larga scala contro l'...Se ne parlerà anche nel corso della telefonata che il presidenteha programmato con Macron e ... Ieri l'è tornata a premere sull'acceleratore e a chiedere sanzioni preventive: 'La Russia va ...La notizia è quella del disco verde da parte dei presidenti americano e russo a incontrarsi in un vertice, proposto dal loro omologo francese Emmanuel Macron, a condizione – fanno sapere gli Usa - che ...Nyt, "vari scenari aperti" Anche il New York Times - dopo Washington Post e Cbs - ha confermato che l’intelligence Usa ha appreso dell’ordine dato alle truppe russe di procedere con l’invasione ...