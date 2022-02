Ucraina-Russia, truppe Mosca nel Donbass ‘per mantenere la pace’ (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi Ucraina-Russia, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe ordinato alle forze russe di svolgere un ruolo di peacekeeping nelle regioni di Donetsk e Luhansk. Lo riferiscono media russi, mentre diversi media ucraini parlano di colonne militari russe già entrate nel Donbass. Pubblicate immagini video che farebbero riferimento all’ingresso delle forze di Mosca nelle repubbliche separatiste, ma non ci sono al momento conferme ufficiali. I decreti del presidente russo con “l’ordine di una cosiddetta missione di pace nelle repubbliche di Donetsk e Luhansk sono un’altra aperta aggressione contro l’Ucraina e violazione della sua integrità territoriale e sovranità”. Così su Twitter l’Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, chiedendo “al più presto una riunione del Consiglio di sicurezza ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe ordinato alle forze russe di svolgere un ruolo di peacekeeping nelle regioni di Donetsk e Luhansk. Lo riferiscono media russi, mentre diversi media ucraini parlano di colonne militari russe già entrate nel. Pubblicate immagini video che farebbero riferimento all’ingresso delle forze dinelle repubbliche separatiste, ma non ci sono al momento conferme ufficiali. I decreti del presidente russo con “l’ordine di una cosiddetta missione di pace nelle repubbliche di Donetsk e Luhansk sono un’altra aperta aggressione contro l’e violazione della sua integrità territoriale e sovranità”. Così su Twitter l’Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, chiedendo “al più presto una riunione del Consiglio di sicurezza ...

