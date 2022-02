Ucraina, Russia: “Situazione molto tesa” (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Estremamente tesa” tra Russia e Ucraina. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha descritto la Situazione annunciando la convocazione per oggi da parte del presidente russo Vladimir Putin di una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza sulla crisi. “Per ora non vediamo segnali di allentamento delle tensioni”, ha affermato secondo le dichiarazioni riportate dall’agenzia Interfax. Ieri l’ambasciata Usa a Mosca ha avvertito gli americani in Russia, citando “fonti dei media”, di possibili “attacchi a centri commerciali, stazioni ferroviarie e della metropolitana e altri luoghi pubblici di ritrovo nelle principali aree urbane, comprese Mosca e San Pietroburgo, così come nelle aree di maggiore tensione lungo il confine russo con l’Ucraina”. Un avvertimento, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Estremamente” tra. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha descritto laannunciando la convocazione per oggi da parte del presidente russo Vladimir Putin di una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza sulla crisi. “Per ora non vediamo segnali di allentamento delle tensioni”, ha affermato secondo le dichiarazioni riportate dall’agenzia Interfax. Ieri l’ambasciata Usa a Mosca ha avvertito gli americani in, citando “fonti dei media”, di possibili “attacchi a centri commerciali, stazioni ferroviarie e della metropolitana e altri luoghi pubblici di ritrovo nelle principali aree urbane, comprese Mosca e San Pietroburgo, così come nelle aree di maggiore tensione lungo il confine russo con l’”. Un avvertimento, ...

