Ucraina-Russia, sforzi per evitare guerra: ultime notizie, cosa succede (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’attacco della Russia all’Ucraina appare imminente, dall’intelligence Usa arrivano news relative all’invasione e all’inizio della guerra. Da Washington, la disponibilità del presidente Joe Biden ad incontrare Vladimir Putin se Mosca non avvierà l’invasione. Le ultime notizie sulla crisi: ORE 7.17 – Le forze armate russe intensificano i preparativi al confine con l’Ucraina. Le attività militari della Russia sono documentate da immagini satellitari raccolte domenica dall’americana Maxar Technologies. In particolare, le immagini documentano in territorio il dispiegamento di mezzi e reparti a nordovest di Belgorod e nell’area di Soloti e Valuyki, a circa 35 km dal confine. ORE 6.22 – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accettato “in linea di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’attacco dellaall’appare imminente, dall’intelligence Usa arrivano news relative all’invasione e all’inizio della. Da Washington, la disponibilità del presidente Joe Biden ad incontrare Vladimir Putin se Mosca non avvierà l’invasione. Lesulla crisi: ORE 7.17 – Le forze armate russe intensificano i preparativi al confine con l’. Le attività militari dellasono documentate da immagini satellitari raccolte domenica dall’americana Maxar Technologies. In particolare, le immagini documentano in territorio il dispiegamento di mezzi e reparti a nordovest di Belgorod e nell’area di Soloti e Valuyki, a circa 35 km dal confine. ORE 6.22 – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accettato “in linea di ...

