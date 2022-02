Ucraina-Russia, Putin riconosce repubbliche Donbass (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi Ucraina-Russia, il presidente russo Vladimir Putin ha telefonato al presidente francese Emmanuel Macron ed al cancelliere tedesco Olaf Scholz per informarli della decisione di firmare il decreto sul riconoscimento delle repubbliche di Donetsk e Luhansk. Lo rendo noto il Cremlino. Informati della decisione del presidente russo di “firmare a breve” il decreto per il riconoscimento, Macron e Scholz “hanno espresso delusione per questo sviluppo”, ha riferito il Cremlino. “Non solo l’Ucraina, ma il mondo intero segue attentamente le azioni russe rispetto al riconoscimento” delle autoproclamate repubbliche. “Tutti si rendono conto delle conseguenze. C’è molta emozione, ma è proprio ora che bisogna concentrarsi tutti con calma sugli sforzi di de-escalation. Non c’è ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi, il presidente russo Vladimirha telefonato al presidente francese Emmanuel Macron ed al cancelliere tedesco Olaf Scholz per informarli della decisione di firmare il decreto sul riconoscimento delledi Donetsk e Luhansk. Lo rendo noto il Cremlino. Informati della decisione del presidente russo di “firmare a breve” il decreto per il riconoscimento, Macron e Scholz “hanno espresso delusione per questo sviluppo”, ha riferito il Cremlino. “Non solo l’, ma il mondo intero segue attentamente le azioni russe rispetto al riconoscimento” delle autoproclamate. “Tutti si rendono conto delle conseguenze. C’è molta emozione, ma è proprio ora che bisogna concentrarsi tutti con calma sugli sforzi di de-escalation. Non c’è ...

