Ucraina-Russia: il vertice tra Biden e Putin e le immagini delle nuove truppe di Mosca al confine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un vertice tra Joe Biden, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron per tentare l’ultima mediazione sull’Ucraina. Ma senza che siano chiare le modalità del compromesso da raggiungere. La proposta viene dalla Francia ed è stata accettata dagli Usa. Ma «a patto che la Russia non abbia invaso nel frattempo l’Ucraina». Mentre secondo la Cnn il 75% delle forze di Mosca è schierato per l’attacco. E ieri l’ex capo della Cia generale David Petraeus ha spiegato perché Washington crede all’attacco di Mosca: ha schierato i supporti per l’artiglieria, costruito gli ospedali da campo e portato le sacche di sangue. «Non ce n’è bisogno per un’esercitazione, servono in caso di invasione», ha sostenuto Petraeus. Le foto satellitari Parigi e la Casa ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 febbraio 2022) Untra Joe, Vladimired Emmanuel Macron per tentare l’ultima mediazione sull’. Ma senza che siano chiare le modalità del compromesso da raggiungere. La proposta viene dalla Francia ed è stata accettata dagli Usa. Ma «a patto che lanon abbia invaso nel frattempo l’». Mentre secondo la Cnn il 75%forze diè schierato per l’attacco. E ieri l’ex capo della Cia generale David Petraeus ha spiegato perché Washington crede all’attacco di: ha schierato i supporti per l’artiglieria, costruito gli ospedali da campo e portato le sacche di sangue. «Non ce n’è bisogno per un’esercitazione, servono in caso di invasione», ha sostenuto Petraeus. Le foto satellitari Parigi e la Casa ...

Advertising

repubblica : Ucraina-Russia, notte di tensioni al confine. Johnson: 'Putin prepara la piu' grande guerra in Europa dal 1945' - MediasetTgcom24 : Ucraina, Cnn: il 75% delle forze russe posizionate per attacco #cnn #russi #russia #russe #ucraina… - ItalyMFA : Leggi la Dichiarazione dei Ministri degli Affari Esteri del #G7 su Russia e Ucraina ?? * Read the #G7 Foreign Minist… - MiFingoMorta : RT @KBoot888: Oggi per la sesta volta negli ultimi sette giorni la Russia ha invaso l'Ucraina. (@_GrayDorian) - riccardogguerra : @FeAmoruso @paoloroversi La minaccia è della nato, l'accordo era che dovevano esserci stati cuscinetto fra la nato… -