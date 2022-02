Ucraina-Russia | Di Maio | “A breve nuove mosse Ue” – Video

(Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri Luigi Dipreannuncia, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles dedicato alla crisi traazioni dell’Unione Europea “a” per favorire una soluzione diplomatica. Soluzione che, sottolinea, consentirebbe di evitare di imporre sanzioni alla, che scatterebbero invece nel caso in cui Mosca attaccasse l’. L'articolo proviene da Italia Sera.

Per favorire una soluzione diplomatica della crisi Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio preannuncia, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles dedicato alla crisi tra Ucraina e Russia, nuove azioni dell'Unione Europea "a breve" per favorire una soluzione diplomatica. Soluzione che, sottolinea, consentirebbe di evitare di imporre sanzioni alla Russia, che scatterebbero invece nel caso in cui Mosca attaccasse l'Ucraina. Fino a questo momento, le informazioni trapelate si riferiscono a conti e depositi di importo complessivo 'superiore a ... Altre difficoltà verrebbero poi soprattutto dal possibile, drastico crollo delle forniture di gas dalla Russia tramite l'Ucraina. Lunedì, 21 febbraio 2022 Crisi Ucraina, ministra Esteri tedesca Baerbock a Putin: "Non giochi con vite umane" (Agenzia Vista) Bruxelles, 21 febbraio 2022 "La Russia sta conducendo un gioco ...