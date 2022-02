Ucraina-Russia | Borrell | “Bene tutto ciò che porta a soluzione diplomatica”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sulla crisi tra“i summit a livello di ministri o di leader, in qualsiasi formato, qualunque modalità che consenta di parlarsi, di sedersi a un tavolo e di tentare di evitare una guerra, servono tantissimo. Sosterremo qualsiasi cosa che possa fare delle conversazioni diplomatiche il modo per trovare unaalla crisi”. Lo dice l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep, a Bruxelles a margine del Consiglio Affari Esteri, a proposito di un possibile vertice tra Joe Biden e Vladimir Putin sulla crisi. Per le sanzioni contro lada adottare in caso di attacco all’, continua, “il lavoro è fatto: siamo pronti. Convocherò un Consiglio straordinario e presenterò le sanzioni al momento ...