Ucraina-Russia | Biden firma stop a investimenti nel Donbass

(Adnkronos) – Crisi Ucraina-Russia, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden firmerà un ordine esecutivo che proibisce nuovi investimenti, commercio e finanziamenti da parte di cittadini statunitensi nelle o dalle cosiddette repubbliche di Donetsk e Luhansk. Lo comunica la Casa Bianca, secondo cui questo ordine darà anche l'autorità di "imporre sanzioni su ogni persona determinata a operare in quelle aree dell'Ucraina". La nota precisa che "queste misure sono superate e saranno un aggiunta alle rapide e severe misure economiche che stiamo preparando in coordinamento con gli alleati e i partner se la Russia invaderà l'Ucraina". E' in corso intanto un colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti, il presidente francese Emmanuel Macron ed il cancelliere ...

