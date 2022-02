Ucraina, Putin su incontro Usa-Russia: “È prematuro”. Kiev chiede sanzioni. Scontri a fuoco a Donbass (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Un incontro è al momento prematuro”. Con queste parole il Cremlino chiude al dialogo con il presidente americano Joe Biden, dopo l’annuncio di Emmanuel Macron di un summit bilaterale tra le due potenze organizzato dall’Eliseo. L’entusiasmo delle diplomazie è stato nuovamente spazzato via dalle crescenti tensioni tra le parti, con l’esercito ucraino e i ribelli L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Unè al momento”. Con queste parole il Cremlino chiude al dialogo con il presidente americano Joe Biden, dopo l’annuncio di Emmanuel Macron di un summit bilaterale tra le due potenze organizzato dall’Eliseo. L’entusiasmo delle diplomazie è stato nuovamente spazzato via dalle crescenti tensioni tra le parti, con l’esercito ucraino e i ribelli L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

repubblica : Ucraina-Russia, notte di tensioni al confine. Johnson: 'Putin prepara la piu' grande guerra in Europa dal 1945' - Agenzia_Ansa : Ucraina: Putin e Biden, sì a vertice proposto da Macron - Europa - ANSA - Maumol : È solo Putin ad avere in mano le chiavi della pace e della guerra in Ucraina - andfranchini : Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta. Mosca: prematuro il vertice Putin-Biden- - ASampierdarena : Quindi, Macron è un mitomane oppure Putin completamente inaffidabile. Magari soltanto un mix delle due possibilità… -