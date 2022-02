Ucraina | Putin sfida tutti e riconosce i separatisti del Donbass

Advertising

TgLa7 : ????Ucraina: #Putin riconosce il #Donbass ???? - Agenzia_Ansa : FLASH I Ucraina, Putin riconosce il Donbass #ANSA - Agenzia_Ansa : Ucraina, Putin e Biden accettano il vertice proposto da Macron. Ma la Casa Bianca precisa: 'Purché non scatti l'inv… - paoloigna1 : RT @martaottaviani: Un minimo di analisi: il riconoscimento del #Donbass da parte di #Mosca era scontato. Per #Putin risultato a costo zero… - marigall24 : Qualche segno di distensione nel conflitto tra Russia e Ucraina. Putin riconosce il Donbass. I venti di guerra si f… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Putin

...del presidente Vladimirera atteso da questa mattina e alla fine è arrivato al Consiglio di sicurezza del Cremlino: la Russia riconosce le repubbliche separatiste del Donbass, nell'...La questione dell', ed in particolare del Donbass, si può considerare la madre di tutte le battaglie per Vladimir, nel suo disegno che mira a porre un argine al progressivo allargamento della Nato in ...La crisi Ucraina-Russia può essere vicina a una svolta: Putin e Biden "hanno accettato in linea di massima" di incontrarsi in un vertice su richiesta di Macron. La tensione resta comunque altissima: ...Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di riconoscere l'indipendenza delle Repubbliche separatiste filo-russe di Donetsk e Luhansk, nella regione del Donbass nell'Ucraina orientale. Secondo i me ...