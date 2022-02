Ucraina | Putin rompe sul Donbass e riconosce le repubbliche separatiste

(Di lunedì 21 febbraio 2022) VladimirHa deciso di far saltare il tavolo delle trattative e ha riconosciuto ledelmettendo in discussione l'integrità dell'e facendo saltare gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Putin

Per entrare nella Nato serve l'unanimità: tre Paesi - Italia, Francia e Germania - potrebbero assicurare ache non accetteranno che l'entri purché l'abbia garanzie di sicurezza. ...Quella didi riconoscere i separatisti ucraini è "una scelta inaccettabile, la deve condannare l'Italia e la deve condanare la Ue. Chiediamo che venga immediatamente convocato il Parlamento italiano su ...Vladimir Putin ha annunciato che riconoscerà le Repubbliche separatiste del Donbass. Il capo del Cremlino ha anticipato la decisione in una telefonata con Olaf Scholz e Emmanuel Macron comunicando di ...Roma, 21 feb. (askanews) - Quella di Putin di riconoscere i separatisti ucraini è 'una scelta inaccettabile, la deve condannare l'Italia e la ...