Ucraina, Putin riconosce l'indipendenza del Donbass e invia truppe "per assicurare la pace" | Nato: "La Russia inscena il pretesto per una ... (Di lunedì 21 febbraio 2022) Putin: 'I Tomahawk dall'Ucraina possono raggiungere Mosca' - Secondo Putin, l'istallazione di missili balistici in Ucraina 'equivale a una minaccia contro la Russia europea e gli Urali. I missili ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 febbraio 2022): 'I Tomahawk dall'possono raggiungere Mosca' - Secondo, l'istallazione di missili balistici in'equivale a una minaccia contro laeuropea e gli Urali. I missili ...

Advertising

TgLa7 : ????Ucraina: #Putin riconosce il #Donbass ???? - Agenzia_Ansa : FLASH I Ucraina, Putin riconosce il Donbass #ANSA - lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - Shashkov30 : RT @Erfaina1988: #Putin “L’Ucraina è parte dell’impero russo” Ma non ce cacà er cazzo a vladimiro, che io so romano. Se me mettessi a riven… - mirko_ita_eu : C'è poco da fare. La Russia -dopo essersi riorganizzata per 30anni- vuole riprendersi i pezzi che le sono stati so… -