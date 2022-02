Ucraina | Putin riconosce l’indipendenza del Donbass | colonne di blindati russi a Donetsk per “assicurare la pace” Il presidente | “Siamo nel mirino dei missili Nato”

Advertising

TgLa7 : ????Ucraina: #Putin riconosce il #Donbass ???? - Agenzia_Ansa : FLASH I Ucraina, Putin riconosce il Donbass #ANSA - lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - enricoI00 : RT @Dottor_Strowman: Nonostante Putin abbia letteralmente detto che non è giusto che l'Ucraina sia autonoma e che l'Impero Russo deve recla… - Publio_Marone : RT @federazionedic1: #Russia #Ucraina Il Presidente russo Vladimir #Putin ha praticamente umiliato l'occidente, si può riassumere così: 'Ti… -

parla di 'massicci bombardamenti' da parte degli contro i ribelli filorussi nel . I suoi generali denunciano che gli ucraini hanno preso di mira lo stesso territorio russo, e parlano di morti e danni ...E seattaccando l'punta in realtà all'architettura di sicurezza creata dopo la caduta dell'Urss, vuole demolire la Nato, la Ue e l'intero sistema democratico, forse è venuto il momento ...Roma, 22 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo per 'imporre un costo' alla decisione ...Lunedì il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto l’indipendenza di due regioni separatiste nell’Ucraina orientale in un commovente discorso alla televisione di stato, nonostante gli ...