Ucraina, Putin riconosce l’indipendenza del Donbass: colonne di blindati russi a Donetsk per “assicurare la pace”. Il presidente: “Siamo nel mirino dei missili Nato” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il durissimo discorso del presidente russo: «Ingannati dall’Alleanza sull’espansione ad Est». L’Europa: «E’ la più grave minaccia alla pace dal 1945» Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il durissimo discorso delrusso: «Ingannati dall’Alleanza sull’espansione ad Est». L’Europa: «E’ la più grave minaccia alladal 1945»

Advertising

TgLa7 : ????Ucraina: #Putin riconosce il #Donbass ???? - Agenzia_Ansa : FLASH I Ucraina, Putin riconosce il Donbass #ANSA - lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - Salvitus1 : RT @OrtigiaP: Come mai Obama ha pagato attraverso la #Nuland per la destabilizzazione dell'Ucraina?? Qualcuno ha dimenticato come è iniziat… - l_dolci : RT @francescosisci: Borsa #Russia crolla dopo discorso #Putin su #Ucraina . Oligarchi seguiranno presidente o loro tasche? -