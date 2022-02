Ucraina | Putin riconosce il Donbass filorusso

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente americano «ha accettato in via di principio un incontro con», ha detto il portavoce Psaki. Borrell (Ue):?pronte sanzioni

TgLa7 : ????Ucraina: #Putin riconosce il #Donbass ???? - Agenzia_Ansa : FLASH I Ucraina, Putin riconosce il Donbass #ANSA - Agenzia_Ansa : Ucraina, Putin e Biden accettano il vertice proposto da Macron. Ma la Casa Bianca precisa: 'Purché non scatti l'inv… - Ilconservator : RT @tempoweb: #Putin riconosce i separatisti: sull’orlo della guerra #Russia-#Ucraina. #Ue colta di sorpresa #donbass #Luhansk #guerra #21f… - giulianol : RT @dottorbarbieri: ???????? FLASH: Putin riconosce l’indipendenza delle repubbliche separatiste dell’Ucraina orientale. -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Putin

, possibile vertice- Biden: "Evitare il conflitto". Ma Mosca frena e piovono bombe Per la Lituania, intanto, 'non dobbiamo aspettare un attacco militare' per imporre le sanzioni alla ...Altro che incontro imminente tra Joe Biden e Vladimir. La crisivive un'altra giornata di fibrillazioni , iniziata con l'annuncio di un 'imminente' bilaterale Usa - Russia , secondo l'Eliseo, e scivola verso un nuovo punto basso della ...Lo annuncia il Cremlino, secondo quanto riferisce la Tass. Scholz e Macron si sono detti "delusi" dalla decisione di Putin di riconoscere le repubbliche separatiste dell'Ucraina orientale, ha reso ...MOSCA - Putin ha confermato nel suo discorso alla nazione l'intenzione di riconoscere il Donbass. L'azione porta alla rottura formale degli accordi di pace di Minsk, firmati nel 2015 e che erano orma ...