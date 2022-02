Ucraina, Pentagono: “Attacco Russia possibile anche oggi” (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Russia potrebbe attaccare l’Ucraina anche oggi, ma c’è ancora spazio per la diplomazia. Lo ha detto alla Cnn il portavoce del Pentagono, John Kirby. “Quello che vediamo da tempo è che un’invasione russa potrebbe avvenire in qualsiasi momento, oggi per esempio. Speriamo che questo non succeda ed è per questo che continuiamo a usare tutti i possibili canali diplomatici”. “L’intelligence che abbiamo indica che la Russia intende lanciare un’invasione e che il piano del presidente Putin è già avviato” ha detto il portavoce del premier britannico, Boris Johnson, secondo cui “stiamo vedendo elementi del manuale russo che ci aspettiamo di vedere in certe situazioni”. La Germania intanto propone di aumentare il numero di osservatori internazionali dell’Osce ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lapotrebbe attaccare l’, ma c’è ancora spazio per la diplomazia. Lo ha detto alla Cnn il portavoce del, John Kirby. “Quello che vediamo da tempo è che un’invasione russa potrebbe avvenire in qualsiasi momento,per esempio. Speriamo che questo non succeda ed è per questo che continuiamo a usare tutti i possibili canali diplomatici”. “L’intelligence che abbiamo indica che laintende lanciare un’invasione e che il piano del presidente Putin è già avviato” ha detto il portavoce del premier britannico, Boris Johnson, secondo cui “stiamo vedendo elementi del manuale russo che ci aspettiamo di vedere in certe situazioni”. La Germania intanto propone di aumentare il numero di osservatori internazionali dell’Osce ...

