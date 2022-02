Ucraina, Nicola Minasi della Farnesina: “Gli italiani lascino l’Ucraina” (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Il vertice tra Russia e Usa è stato definito “prematuro” da Putin La situazione in Ucraina sembra essere sempre più instabile. Per questo motivo, Nicola Minasi, direttore dell’Unità di crisi alla Farnesina, ha dichiarato a RaiNews24: «Il messaggio per tutti gli italiani in Ucraina, già da una settimana, è di lasciare il Paese con tutti i mezzi commerciali disponibili». Questa mattina sembrava che ci fosse uno spiraglio di tregua alla notizia di un futuro incontro tra Biden e Putin, ma da pochi minuti il Cremlino fa sapere che l’ipotesi di un incontro è ancora prematura. Leggi anche: CRISI Ucraina, JOE BIDEN ACCETTA DI INCONTRARE VLADIMIR PUTIN Intanto, continuano gli scontri tra le due fazioni. Secondo una agenzia, una granata Ucraina avrebbe ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Il vertice tra Russia e Usa è stato definito “prematuro” da Putin La situazione insembra essere sempre più instabile. Per questo motivo,, direttore dell’Unità di crisi alla, ha dichiarato a RaiNews24: «Il messaggio per tutti gliin, già da una settimana, è di lasciare il Paese con tutti i mezzi commerciali disponibili». Questa mattina sembrava che ci fosse uno spiraglio di tregua alla notizia di un futuro incontro tra Biden e Putin, ma da pochi minuti il Cremlino fa sapere che l’ipotesi di un incontro è ancora prematura. Leggi anche: CRISI, JOE BIDEN ACCETTA DI INCONTRARE VLADIMIR PUTIN Intanto, continuano gli scontri tra le due fazioni. Secondo una agenzia, una granataavrebbe ...

Advertising

Rvaticanaitalia : #Ucraina A Lourdes si è pregato per la #PACE. Col #Santo #Rosario si è chiesta l'intercessione della Vergine Maria… - Balthus23Air : L'attuale crisi Ucraina non ha nulla a che fare con la democrazia di Nicola Guerra 'Eppure i giornali italiani, tu… - 361_magazine : Ucraina, Nicola Minasi della Farnesina: 'Gli italiani lascino l'Ucraina' - nicola_arte2 : RT @ClaudiaSolinas2: L'allarme guerra in Ucraina mi ricorda tanto la questione delle armi di distruzione di massa di Saddam. - Tittililly : RT @Rvaticanaitalia: #Ucraina A Lourdes si è pregato per la #PACE. Col #Santo #Rosario si è chiesta l'intercessione della Vergine Maria. '… -