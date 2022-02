Ucraina, media: “Truppe Russia entrano nel Donbass” (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi Ucraina-Russia, colonne militari russe stanno entrando nella regione del Donbass. Lo riferiscono vari media locali online, pubblicando immagini video che farebbero riferimento all’ingresso delle forze di Mosca nella regione separatista. Non ci sono al momento conferme ufficiali. Secondo i media russi, il presidente Vladimir Putin avrebbe ordinato alle forze russe di svolgere un ruolo di peacekeeping nelle regioni di Donetsk e Luhansk. Putin ha riconosciuto quest’oggi le repubbliche filo russe e ha contestualmente chiesto a Kiev di cessare “immediatamente” le ostilità nel Donbass orientale o la “responsabilità ricadrà sulla leadership del Paese”. La situazione nel Donbass, ha spiegato, è “diventata estremamente critica. Mi rivolgo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi, colonne militari russe stanno entrando nella regione del. Lo riferiscono varilocali online, pubblicando immagini video che farebbero riferimento all’ingresso delle forze di Mosca nella regione separatista. Non ci sono al momento conferme ufficiali. Secondo irussi, il presidente Vladimir Putin avrebbe ordinato alle forze russe di svolgere un ruolo di peacekeeping nelle regioni di Donetsk e Luhansk. Putin ha riconosciuto quest’oggi le repubbliche filo russe e ha contestualmente chiesto a Kiev di cessare “imtamente” le ostilità nelorientale o la “responsabilità ricadrà sulla leadership del Paese”. La situazione nel, ha spiegato, è “diventata estremamente critica. Mi rivolgo ...

