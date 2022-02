Ucraina, legale prof indagato: “Macris non è un combattente” (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il professor Macris non c’entra nulla con tutta questa storia, ha chiarito la sua posizione davanti ai magistrati. Non è un combattente, non è un ideologo. E’ completamente fuori da questo circuito. Lui ha chiarito ogni possibile risvolto, con il pubblico ministero, ma attendiamo di comprendere se la macchina della pubblica accusa si sia convinta, oppure no”. A parlare, in una intervista con l’Adnkronos, è l’avvocato Daniele Pagano che, con la collega Cettina Crupi, difende il professore di origini greche Daniele Macris, indagato nell’ambito dell’indagine che ha portato, l’anno scorso, i carabinieri del Ros ad avviare le procedure per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Messina a carico del 29enne messinese ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ilessornon c’entra nulla con tutta questa storia, ha chiarito la sua posizione davanti ai magistrati. Non è un, non è un ideologo. E’ completamente fuori da questo circuito. Lui ha chiarito ogni possibile risvolto, con il pubblico ministero, ma attendiamo di comprendere se la macchina della pubblica accusa si sia convinta, oppure no”. A parlare, in una intervista con l’Adnkronos, è l’avvocato Daniele Pagano che, con la collega Cettina Crupi, difende ilessore di origini greche Danielenell’ambito dell’indagine che ha portato, l’anno scorso, i carabinieri del Ros ad avviare le procedure per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Messina a carico del 29enne messinese ...

