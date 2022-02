Ucraina, l’analista: “Da Putin non è più politica internazionale” (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il conflitto per l’Ucraina “è già iniziato, è parte del negoziato”. La Russia sta mettendo in atto un’operazione in cui “non esiste cesura fra guerra, politica e diplomazia: il negoziato è nel conflitto e il conflitto serve al negoziato”, spiega all’Adnkronos una fonte militare occidentale. Per capire gli sviluppi di questi giorni, settimane e mesi “bisogna mettere da parte la logica della politica internazionale”. E pensare, sottolinea, a un gruppo di terroristi che dirotta un aeroplano e lo fa atterrare allo scopo di iniziare a trattare. Porta avanti il conflitto, uccidendo un ostaggio alla volta, e negozia. “Le modalità con cui viene lanciato il conflitto sono strumentali per lo sviluppo del negoziato”. In questo contesto, è quindi sbagliato pensare a una pausa o sospensione, a un inizio o a uno stop ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il conflitto per l’“è già iniziato, è parte del negoziato”. La Russia sta mettendo in atto un’operazione in cui “non esiste cesura fra guerra,e diplomazia: il negoziato è nel conflitto e il conflitto serve al negoziato”, spiega all’Adnkronos una fonte militare occidentale. Per capire gli sviluppi di questi giorni, settimane e mesi “bisogna mettere da parte la logica della”. E pensare, sottolinea, a un gruppo di terroristi che dirotta un aeroplano e lo fa atterrare allo scopo di iniziare a trattare. Porta avanti il conflitto, uccidendo un ostaggio alla volta, e negozia. “Le modalità con cui viene lanciato il conflitto sono strumentali per lo sviluppo del negoziato”. In questo contesto, è quindi sbagliato pensare a una pausa o sospensione, a un inizio o a uno stop ...

