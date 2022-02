Ucraina, l’ambasciata italiana: «Lasciate il Paese». E a chi resta: «Fate scorte di acqua e cibo» (Di lunedì 21 febbraio 2022) l’ambasciata italiana a Kiev ribadisce oggi l’invito agli italiani perché lascino l’Ucraina, già fatto il 12 febbraio. «A causa di eventuali rapidi sviluppi della situazione, a quanti fossero tuttora presenti è ribadito l’invito a lasciare il Paese con i mezzi commerciali al momento disponibili e a seguire tutte le indicazioni delle Autorità locali», si legge nel messaggio dell’ambasciata ai connazionali che si trovano nel Paese. Ucraina, l’invito dell’ambasciata italiana «l’ambasciata d’Italia a Kiev rimane pienamente operativa a Kiev e segue assiduamente l’evolversi della situazione in Ucraina a tutela dell’incolumità e della sicurezza dei connazionali», precisa il messaggio. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022)a Kiev ribadisce oggi l’invito agli italiani perché lascino l’, già fatto il 12 febbraio. «A causa di eventuali rapidi sviluppi della situazione, a quanti fossero tuttora presenti è ribadito l’invito a lasciare ilcon i mezzi commerciali al momento disponibili e a seguire tutte le indicazioni delle Autorità locali», si legge nel messaggio delai connazionali che si trovano nel, l’invito deld’Italia a Kiev rimane pienamente operativa a Kiev e segue assiduamente l’evolversi della situazione ina tutela dell’incolumità e della sicurezza dei connazionali», precisa il messaggio. LEGGI ...

