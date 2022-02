Ucraina, la Russia riconosce il Donbass: inviati i primi soldati «per mantenere la pace» (Di martedì 22 febbraio 2022) La guerra in diretta. O meglio, le strategie di guerra in diretta. Vladimir Putin si impossessa della televisione e sfascia ogni trattativa diplomatica in corso con una dichiarazione che fa scivolare... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 22 febbraio 2022) La guerra in diretta. O meglio, le strategie di guerra in diretta. Vladimir Putin si impossessa della televisione e sfascia ogni trattativa diplomatica in corso con una dichiarazione che fa scivolare...

meb : Zoryana, 7 anni, vive a Kiev e si addestra per poter sopravvivere in caso la Russia decida di invadere l’Ucraina. L… - sandrogozi : #Putin firma in diretta televisiva il riconoscimento del #Donbass alla presenza dei due leader delle repubbliche se… - limesonline : ???? I richiami storici di #Putin nel discorso che sta facendo ora alla nazione sull'Ucraina non sono una novità: nei… - DocKid1 : RT @TheNews63724257: Queste immagini ci raggiungono in questi minuti: il #donbass nel sud-est dell'Ucraina celebra la sua indipendenza e il… - gryffjndor : uno si distrae un attimo e la russia invade l’ucraina -