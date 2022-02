Ucraina | la crisi precipita | Putin riconosce il Donbass filorusso

Advertising

lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - Agenzia_Ansa : Crisi Ucraina, l'Ue: 'Reagiremo con fermezza, unità e determinazione'. Michel: 'Violati il diritto internazionale e… - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Putin: riconosco indipendenza del Donbass #donbass #putin #tass #olafsholz #emmanuelmacron #russo… - elprinsipesbt : RT @marcodimaio: Il riconoscimento unilaterale della indipendenza del Donbass da parte della Russia, può rappresentare un punto di non rito… - MarzialiMarta : RT @marcodimaio: Il riconoscimento unilaterale della indipendenza del Donbass da parte della Russia, può rappresentare un punto di non rito… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina crisi

Il direttore della rivista di geopolitica internazionale Limes è intervenuto a Otto e Mezzo: Putin vuole impedire che l'entri nella Nato, dividere gli europei dagli americani, e arrivare a un negoziato sull'architettura della sicurezza in ...La Casa Bianca ha deciso di affrontare lacon una martellante campagna di controinformazione per svelare i trucchi, le manovre pretestuose e i depistaggi di Vladimir Putin prima ancora che questo li mettesse in atto. Soltanto ...Ucraina, Caracciolo: 'Putin ha acuito la crisi. Ora gli Usa proporranno sanzioni drastiche. E la Cina dovrà scegliere se appoggiare Russia fino in fondo" ...La Russia è un Paese europeo e non accetto l’idea che, per un qualche gene autocratico, non sarà mai una democrazia «La precedente crisi in Ucraina… Leggi ...