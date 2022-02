Ucraina | il timore delle sanzioni affossa la borsa di Mosca -10% Gazprom perde oltre il 4% Sale il rendimento dei titoli di stato russi

Leggi su ilfattoquotidiano

L'indice Rts (denominato in dollari) della piazza di Mosca ha perso oggi il 10%, segnando il calo più forte dal marzo 2020, mese in cui è esplosa la pandemia. In perdita tutte le società del listino con l'unica eccezione di Servestal. Il colosso statale del gas Gazprom ha perso il 4,3%, mentre i gruppi petroliferi Rosneft e Lukoil hanno lasciato sul terreno rispettivamente il 5,4% e il 4,1%. Forte flessione per l'istituto bancario statale Sberbank (- 4%). I cali sono accentuati dalla discesa del rublo (-1,6% sul dollaro) che è proseguita per il terzo giorno consecutivo. Il Moexa Index denominato in valuta locale ha perso l'8,6%.