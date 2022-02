Ucraina, gli Usa: «Incontro Biden-Putin se la Russia non attaccherà» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente americano «ha accettato in via di principio un Incontro con Putin», ha detto il portavoce Psaki. Ma «al momento la Russia sembra continuare i preparativi per un assalto in larga scala molto presto» Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente americano «ha accettato in via di principio uncon», ha detto il portavoce Psaki. Ma «al momento lasembra continuare i preparativi per un assalto in larga scala molto presto»

Advertising

eziomauro : Ucraina, code chilometriche sulle strade: così gli abitanti fuggono dal Donbass - Agenzia_Ansa : I ministri degli Esteri del G7 chiedono a Mosca di 'scegliere la via della diplomazia', 'ritirare in modo sostanzia… - Corriere : Cosa succede se scoppia la guerra tra Russia e Ucraina? Gli scenari possibili - fisco24_info : Ucraina, gli Usa: «Incontro Biden-Putin se la Russia non attaccherà»: Il presidente americano «ha accettato in via… - TommyBrain : Visione:Ucraina. Ecco come gli “alleati” mandano in rovina Italia e Europa -