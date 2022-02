Ucraina: Fassino, 'da decisione Russia conseguenze imprevedibili' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “Il riconoscimento russo delle autoproclamate Repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk rappresenta una gravissima violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina nonché dei principi degli accordi Helsinki -intangibilità dei confini, integrità territoriale, piena sovranità- sottoscritti peraltro da rappresentanti, a suo tempo, di Mosca. Una decisione che esaspera ancora di più una crisi gravissima e apre la strada a conseguenze imprevedibili”. Lo afferma il presidente della commissione Esteri della Camera, Piero Fassino. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “Il riconoscimento russo delle autoproclamate Repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk rappresenta una gravissima violazione dell'integrità territoriale dell'nonché dei principi degli accordi Helsinki -intangibilità dei confini, integrità territoriale, piena sovranità- sottoscritti peraltro da rappresentanti, a suo tempo, di Mosca. Unache esaspera ancora di più una crisi gravissima e apre la strada a”. Lo afferma il presidente della commissione Esteri della Camera, Piero

"Noi pacifisti traditi dalla sinistra con l'elmetto: errori di comunicazione ma esistiamo" ...per la pace in varie città d'Italia per manifestare contro l'escalation militare in Ucraina". I ... magari in funzione anti - craxiana; il suo inverno, con l'appoggio di D'Alema e Fassino alla guerra ...

Crisi Ucraina, Fassino: "La Russia non deve sentirsi accerchiata" Fassino, in Ucraina sta per scoppiare una guerra mondiale? La tensione è altissima, le dichiarazioni dell'una e dell'altra parte sono molto aspre, ma si continua a tessere una rete di colloqui e ...

A Tgcom24, Fassino sull'Ucraina: "Accelleriamone il processo d'inclusione nell'Unione Europea" TGCOM Ucraina: Fassino, 'da decisione Russia conseguenze imprevedibili' Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “Il riconoscimento russo delle autoproclamate Repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk rappresenta una gravissima ...

Ucraina, Fassino: "Acceleriamone l'inclusione nell'Unione Europea" Affinché la Russia superi il timore di essere accerchiata bisognerebbe proporre "che si ridefinisca un patto per la sicurezza europea che rinnovi l'accordo di Helsinki del 1975 così da stemperare anch ...

