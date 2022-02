Ucraina, diretta. Putin riconosce l'indipendenza del Donbass: «Ucraina è parte della storia russa». Onu: «Astenersi da decisioni unilaterali» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che sta per firmare un decreto sul riconoscimento dell'indipendenza della repubblica separatista del Donbass a Olaf Sholz e Emmanuel Macron. Lo... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimirha annunciato che sta per firmare un decreto sul riconoscimento dell'repubblica separatista dela Olaf Sholz e Emmanuel Macron. Lo...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'L'Ucraina non è un Paese confinante, è parte integrante della nostra storia e cultura'. Lo ha detto il presidente… - Agenzia_Ansa : Una granata ucraina ha distrutto un valico di frontiera russo. A lanciare l'accusa sono i servizi di sicurezza di M… - repubblica : Ucraina, Macron prova l'ultima mediazione: Putin e Biden dicono si' al vertice. Casa Bianca: 'Incontro solo se non… - LuigiAmbrosio : La sera del 21 febbraio 2022, un autocrate cita Lenin e Stalin in diretta TV per giustificare le sue azioni… - mich1919 : RT @Geopoliticainfo: ????'L'#Ucraina non è un Paese confinante, è parte integrante della nostra storia e cultura'. Lo ha detto il presidente… -