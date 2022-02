Ucraina | Di Maio | «L’Italia condanna il riconoscimento del Donbass» Domani la riunione dei capigruppo alla Camera

Leggi su open.online

(Di lunedì 21 febbraio 2022) È convocata peralle 13.30 unadei, in relazione agli ultimi sviluppi della crisi russo-. A seguire, ci sarà un’informativa del governo in Parlamento, come dichiarato dal ministro degli esteri Luigi Di. Dihato la decisione del presidente russo Vladimir Putin di riconoscere le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk nella regione del: «La decisione delle autorità russe è dare in quanto contraria agli accordi di Minsk e costituisce un grave ostacolo nella ricerca di una soluzione diplomatica.continua a sostenere l’integrità e la piena sovranità dell’nei suoi confini ...