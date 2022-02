Ucraina, Casa Bianca: “Possibile attacco violento della Russia nei prossimi giorni (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Un attacco estremamente violento contro l’Ucraina è Possibile nei prossimo giorni o ore”. Così la Casa Bianca sottolineando che “l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia schiaccerebbe in modo brutale gli ucraini”. E dopo che il Cremlino chiude al dialogo con il presidente americano Joe Biden, dopo l’annuncio di Emmanuel Macron di un summit bilaterale tra le due L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Unestremamentecontro l’nei prossimoo ore”. Così lasottolineando che “l’invasione dell’da parteschiaccerebbe in modo brutale gli ucraini”. E dopo che il Cremlino chiude al dialogo con il presidente americano Joe Biden, dopo l’annuncio di Emmanuel Macron di un summit bilaterale tra le due L'articolo proviene da Inews24.it.

