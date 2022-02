Ucraina: braccio di ferro Biden-Putin, Cremlino frena sul vertice. È nuovo allarme sulle mosse della Russia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il braccio di ferro tra Occidente e Russia sulla crisi in Ucraina si gioca ora davanti all’orizzonte di un vertice tra Joe Biden e Vladimir Putin su richiesta di Emmanuel Macron. L’Eliseo preme sul Cremlino perché trovi l’intesa con Washington e allontani così lo spettro di un’invasione che equivale a guerra nel cuore dell’Europa. I due presidenti avrebbero accettato, ma a una condizione da parte USA: che non scatti l’attacco dei russi. L’offensiva di Mosca verso Kiev, però, secondo un nuovo allarme lanciato in queste ore dagli Stati Uniti sarebbe già in atto e non si tratterebbe più soltanto di uno spettro sul tavolo della diplomazia. Dal fronte, immagini e notizie si rincorrono e rimandano al tessuto ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ilditra Occidente esulla crisi insi gioca ora davanti all’orizzonte di untra Joee Vladimirsu richiesta di Emmanuel Macron. L’Eliseo preme sulperché trovi l’intesa con Washington e allontani così lo spettro di un’invasione che equivale a guerra nel cuore dell’Europa. I due presidenti avrebbero accettato, ma a una condizione da parte USA: che non scatti l’attacco dei russi. L’offensiva di Mosca verso Kiev, però, secondo unlanciato in queste ore dagli Stati Uniti sarebbe già in atto e non si tratterebbe più soltanto di uno spettro sul tavolodiplomazia. Dal fronte, immagini e notizie si rincorrono e rimandano al tessuto ...

Advertising

paoloigna1 : Un segno promettente? Lo diranno le prossime ore. Dopo tante giravolte tattiche non è facile stabilire come prosegu… - ParliamoDiNews : Calcio: Atalanta in campo con il lutto al braccio per morte Frosio – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina #… - ilpiotr : La domanda è giusta ma non ci è dato sapere la risposta con certezza 'Cosa vuole Putin?' Qui con @FredianoFinucci… - ggramaglia : Buongiorno. Questa settimana - OttoGerbotto : RT @donmarcelloc: #18febbraio 1940 nasce #DeAndrèFabrizio #Faber 'Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, n… -