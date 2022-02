Ucraina, ambasciata italiana: “Ribadito invito a lasciare il Paese” (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’ambasciata italiana a Kiev ribadisce oggi l’invito agli italiani perché lascino il Paese, invito già fatto il 12 febbraio. “A causa di eventuali rapidi sviluppi della situazione, a quanti fossero tuttora presenti è Ribadito l’invito a lasciare il Paese con i mezzi commerciali al momento disponibili e a seguire tutte le indicazioni delle Autorità locali”, si legge nel messaggio dell’ambasciata ai connazionali. “L’ambasciata d’Italia a Kiev rimane pienamente operativa a Kiev e segue assiduamente l’evolversi della situazione in Ucraina a tutela dell’incolumità e della sicurezza dei connazionali”, precisa il messaggio. “Ai connazionali che dovessero comunque decidere ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’a Kiev ribadisce oggi l’agli italiani perché lascino ilgià fatto il 12 febbraio. “A causa di eventuali rapidi sviluppi della situazione, a quanti fossero tuttora presenti èl’ilcon i mezzi commerciali al momento disponibili e a seguire tutte le indicazioni delle Autorità locali”, si legge nel messaggio dell’ai connazionali. “L’d’Italia a Kiev rimane pienamente operativa a Kiev e segue assiduamente l’evolversi della situazione ina tutela dell’incolumità e della sicurezza dei connazionali”, precisa il messaggio. “Ai connazionali che dovessero comunque decidere ...

