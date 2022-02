UAE Tour 2022: volata imperiosa di Cavendish nella seconda frazione, Philipsen battuto al fotofinish (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mark Cavendish ha vinto in volata la seconda tappa dell’UAE Tour da Hudayriyat Island ad Abu Dhabi Breakwater per un totale di 176 chilometri. A nulla è servita la grande rimonta nei metri finali del belga Jasper Philipsen che non ha potuto far altro che assistere al 158esimo successo in carriera di “Cannonball”. Terzo Pascal Ackermann davanti a Olav Kooij e Arnaud Demare. Tre corridori del team Gazprom-RusVelo (Michael Kukrle e i due russi Dmitry Strakhov e Pavel Kochetkov) hanno movimentato la corsa fin dalle prime battute venendo ripresi dopo un lungo tira e molla ai meno 35 km dall’arrivo. Il gruppo si è poi avviato a ranghi compatti verso lo sprint mentre la sabbia sollevata dal vento contrario imperversava sui corridori. Rudy Barbier, velocista della Israel-Premier Tech e Max Kanter (Movistar) ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Markha vinto inlatappa dell’UAEda Hudayriyat Island ad Abu Dhabi Breakwater per un totale di 176 chilometri. A nulla è servita la grande rimonta nei metri finali del belga Jasperche non ha potuto far altro che assistere al 158esimo successo in carriera di “Cannonball”. Terzo Pascal Ackermann davanti a Olav Kooij e Arnaud Demare. Tre corridori del team Gazprom-RusVelo (Michael Kukrle e i due russi Dmitry Strakhov e Pavel Kochetkov) hanno movimentato la corsa fin dalle prime battute venendo ripresi dopo un lungo tira e molla ai meno 35 km dall’arrivo. Il gruppo si è poi avviato a ranghi compatti verso lo sprint mentre la sabbia sollevata dal vento contrario imperversava sui corridori. Rudy Barbier, velocista della Israel-Premier Tech e Max Kanter (Movistar) ...

