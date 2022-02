Turismo, al via gli incentivi per la riqualificazione delle strutture (Di lunedì 21 febbraio 2022) Parte il 28 febbraio 2022 la misura “incentivi finanziari per le imprese turistiche” (IFIT), promossa dal Ministero del Turismo e gestita da Invitalia. Si tratta dello stanziamento di seicento milioni di euro in quattro anni per favorire gli interventi di riqualificazione delle strutture del comparto turistico. L’iniziativa è prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresenta l’opportunità per le aziende del settore di compiere un salto di qualità soprattutto in termini di sostenibilità, sicurezza, efficienza energetica. Turismo, a chi sono rivolte le agevolazioni Le agevolazioni sono rivolte a un ampio ventaglio di destinatari della filiera turistica: alle imprese alberghiere; alle strutture che svolgono attività agrituristica; alle ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Parte il 28 febbraio 2022 la misura “finanziari per le imprese turistiche” (IFIT), promossa dal Ministero dele gestita da Invitalia. Si tratta dello stanziamento di seicento milioni di euro in quattro anni per favorire gli interventi didel comparto turistico. L’iniziativa è prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresenta l’opportunità per le aziende del settore di compiere un salto di qualità soprattutto in termini di sostenibilità, sicurezza, efficienza energetica., a chi sono rivolte le agevolazioni Le agevolazioni sono rivolte a un ampio ventaglio di destinatari della filiera turistica: alle imprese alberghiere; alleche svolgono attività agrituristica; alle ...

