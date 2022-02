Truth social è online in America | cosa sappiamo sulla piattaforma di Trump

Advertising

repubblica : Trump è tornato sui social: si può scaricare Truth - Daviderel4 : RT @CesareDTrocchio: Dopo il blocco sui vari social a causa delle bufale che ha pubblicato, Trump crea una nuova piattaforma personale chia… - MaMaurizi9 : RT @ilbisa2: Truth Social di Donald Trump debutta su iOS - ForbesItalia : Debutta Truth, il social di Donald Trump. Ma non è ancora su Android e c’è l’incognita controlli sull’App Store - SuperSteFree : RT @FabioFZ3: La nuova app di Donald Trump è pronta ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Truth social

Dopo poco più di un anno Trump è tornato "online" connetwork creato per contrastare il ban imposto all'ex presidente degli Stati Uniti da parte di Twitter, Facebook e YouTube. Trump era stato silenziato dai variper aver ...Il Trump Media and Technology Group ha annunciato che avrebbe lanciato '' in ottobre come parte di uno sforzo 'per resistere alla tirannia delle Big Tech', dopo che l'ex presidente era ...Truth Social, la piattaforma social di Donald Trump, diventa disponibile per il download sull'App Store. Ma gli utenti segnalano già i primi bug.L'app di social media dell'ex presidente americano Donald Trump, 'Truth', è disponibile nell'App Store di Apple dalla mezzanotte, ma diversi utenti hanno gia' riscontrato problemi tecnici e non ...