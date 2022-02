“Truth” è il nuovo social network lanciato dall’ex presidente Donald Trump (Di lunedì 21 febbraio 2022) è appena arrivata su App Store il nuovo social tanto atteso dai conservatori americani, l’app Truth di Trump. Trump è pronto a tornare direttamente, con la sua voce, sui social network, o meglio “sul suo” social network: la sua nuova piattaforma, Truth social, è stata inserita sull’App Store di Apple. Il download è possibile da oggi, lunedì 21 febbraio, ed è partito in automatico a chi si era preregistrato. L’ex presidente Usa dopo l’assalto a Capitol Hill era stato «bannato» dalla maggior parte dei social: Twitter, YouTube e Facebook; è risaputa in tutto il mondo la sua fama da pessimo utente. Truth ha già riscontrato seri problemi tecnici Ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) è appena arrivata su App Store iltanto atteso dai conservatori americani, l’appdiè pronto a tornare direttamente, con la sua voce, sui, o meglio “sul suo”: la sua nuova piattaforma,, è stata inserita sull’App Store di Apple. Il download è possibile da oggi, lunedì 21 febbraio, ed è partito in automatico a chi si era preregistrato. L’exUsa dopo l’assalto a Capitol Hill era stato «bannato» dalla maggior parte dei: Twitter, YouTube e Facebook; è risaputa in tutto il mondo la sua fama da pessimo utente.ha già riscontrato seri problemi tecnici Ma ...

