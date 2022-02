Truppe russe entrano in Donbass: Putin ordina una missione di "peace keeping" (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente russo Valdimir Putin ha ordinato ai militari russi di recarsi nelle regioni di Donetsk e Luhansk per svolgere "funzioni di mantenimento della pace" dopo il Leggi su today (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente russo Valdimirhato ai militari russi di recarsi nelle regioni di Donetsk e Luhansk per svolgere "funzioni di mantenimento della pace" dopo il

Advertising

GiovaQuez : Le truppe russe hanno appena effettuato l'ingresso nel territorio del #Donbass - Adnkronos : ??#RussiaUcraina, media: 'Truppe russe entrano nel #Donbass'. Al momento non ci sono conferme ufficiali. - Tg3web : Il peggioramento della situazione nel Donbass rischia di rendere superati gli sforzi per una soluzione diplomatica… - Pettyred1 : RT @Lanternaweb: ?? Crisi #Ucraina, precipita la situazione? Sui social circola un video che raffigurerebbe le truppe russe intente ad oltre… - WikistrikeW : RT @Geopoliticainfo: ????Truppe russe hanno appena oltrepassato il confine dell'#Ucraina entrando in #Donbass -