Trudeau-Ardern, trendy ma illiberal: repressione contro i No Vax (Di lunedì 21 febbraio 2022) I due celebrati liberal leader di Ottawa e Wellington in crisi. Trudeau risponde con mezzi illiberali, in Nuova Zelanda lancio di feci umane sugli agenti di polizia Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 21 febbraio 2022) I due celebrati liberal leader di Ottawa e Wellington in crisi.risponde con mezzii, in Nuova Zelanda lancio di feci umane sugli agenti di polizia Segui su affaritaliani.it

Advertising

Bellot1MarcoAn : @LucaBizzarri @borghi_claudio @mgmaglie @Mov5Stelle @forza_italia ancora gli idioti che fanno una questione ideolog… - TuvoReal : Oltre Trudeau la Ardern .... Gli ultravax non 'suonano' più così bene... - gclaudiagcla : RT @immudalgregge: Klaus Schwab del World Economic Forum AMMETTE di averli tutti in tasca! Ardern, Trudeau, Boris, Macron, Drakeford, Biden… - AsMamaSays : RT @immudalgregge: Klaus Schwab del World Economic Forum AMMETTE di averli tutti in tasca! Ardern, Trudeau, Boris, Macron, Drakeford, Biden… - LB19712 : RT @immudalgregge: Klaus Schwab del World Economic Forum AMMETTE di averli tutti in tasca! Ardern, Trudeau, Boris, Macron, Drakeford, Biden… -